Mersin'de ikinci el otomobil yüklü tır devrildi
Mersin'in Erdemli ilçesinde devrilen tırdaki 5 otomobilde hasar oluştu.
29.05.2020 11:59 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:59
Mersin'in Erdemli ilçesinde devrilen tırdaki 5 otomobilde hasar oluştu.
Kemal Yanar yönetimindeki ikinci el otomobil yüklü 07 DN 274 plakalı tır, D-400 kara yolu Tömük Mahallesi'nde devrildi.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada tırda yüklü bulunan 5 otomobilde hasar oluştu.
Yaklaşık bir saat tek taraflı ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA