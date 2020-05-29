Mersin'de ikinci el otomobil yüklü tır devrildi
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Mersin'de ikinci el otomobil yüklü tır devrildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde devrilen tırdaki 5 otomobilde hasar oluştu.

Mersin'de ikinci el otomobil yüklü tır devrildi
29.05.2020 11:59 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:59

Mersin'in Erdemli ilçesinde devrilen tırdaki 5 otomobilde hasar oluştu.

Kemal Yanar yönetimindeki ikinci el otomobil yüklü 07 DN 274 plakalı tır, D-400 kara yolu Tömük Mahallesi'nde devrildi.

Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada tırda yüklü bulunan 5 otomobilde hasar oluştu.

Yaklaşık bir saat tek taraflı ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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