Mersin'de iki silahlı kavgada iki kişi yaralandı Mersin'in Tarsus ilçesinde iki silahlı kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki silahlı kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Mithatpaşa Mahallesi'nde, H.S. (21) ile arkadaşı M.K.K. (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.S, yanındaki tabancayla arkadaşını sol bacağından yaraladı. Yaralı, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde de K.K. (34) ile F.U. (24) arasında kavga çıktı. F.U'nun aracındaki tüfekle sol ayağından yaraladığı K.K, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak: AA