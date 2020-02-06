Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

06.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:24
Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Turgay Duru idaresindeki 33 AHY 22 plakalı otomobil, Belçınar Mahallesi'nde, Muhammet Ali Deniz'in kullandığı 33 ADB 922 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlardaki Havva Deniz, Tayyar Duru, Tuba Doğu ve Turgay Dalgün yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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