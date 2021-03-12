Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Çiriş Mahallesi Çettepesi mevkiinde meydana geldi. Abdurrahman Şahin (40) yönetimindeki 33 ACH 142 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 VRS 45 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobillerde sıkışarak yaralanan 3 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER