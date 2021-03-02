Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

02.03.2021 00:33 | Son Güncelleme: 02.03.2021 00:36
Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki 80 DY 410 plakalı otomobil, Taşucu Mahallesi Akçakıl mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp karşı şeride geçerek, A.K. yönetimindeki 33 BDR 54 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücüler M.K. ve A.K. ile araçta bulunanlardan A.M.A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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