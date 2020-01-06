Mersin'de iki katlı evin duvarı çöktü

06.01.2020 23:20 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:20

Mersin'in Tarsus ilçesinde daha önce yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edilen bir evin duvarı çöktü.

Şehitkerim Mahallesi 3416 Sokak'ta bulunan iki katlı evin duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Duvarlarındaki çatlaklar nedeniyle kullanılmayan evde can kaybı ve yaralanma olmadı. Ekipler bölgede inceleme yaptı.

Çökmenin aşırı yağmurdan dolayı meydana geldiği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA