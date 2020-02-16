Mersin'de iki katlı evde yangın çıktı

16.02.2020 20:54 | Son Güncelleme: 16.02.2020 20:54

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir bölümü ahşap olan iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şehitkerim Mahallesi'nde Kürşat Tekeli'ye ait kullanılmayan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA