Mersin'de iki ilçedeki yangınlar devam ediyor; havadan müdahale yeniden başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de iki ilçedeki yangınlar devam ediyor; havadan müdahale yeniden başladı

Mersin'de iki ilçedeki yangınlar devam ediyor; havadan müdahale yeniden başladı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Gümüş - Haberler | Güncel

MERSİN Aydıncık ilçesinde başlayan orman yangını 3'üncü gününde, Silifke ilçesinde çıkan orman yangını ise 2'nci gününde devam ediyor.

MERSİN Aydıncık ilçesinde başlayan orman yangını 3'üncü gününde, Silifke ilçesinde çıkan orman yangını ise 2'nci gününde devam ediyor. 

Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi'nde 28 Temmuz günü öğle saatlerinde çıkan, poyrazın da etkisiyle hızla yayılan orman yangını, 3'üncü gününde halen devam ediyor. Poyrazın güçlü olduğu bölgede yangın, ilçe merkezini tehdit etmeye devam ederken, 3 günde Durahan, Karaseki, Yenikaş, Merkez, Cumhuriyet mahalleleri tahliye edildi. Kırsal alanda evlere de sıçrayan yangının söndürülmesi için gece boyu karadan sürdürülen çalışmalara, günün ışımasıyla birlikte havadan da destek verilmeye başlandı. Öte yandan Silifke ilçesinde dün sabaha karşı başlayan orman yangını da poyrazın etkisiyle hızla büyüdü. İlçede Yeşilovacık, Akdere, Işıklı, Hırmanlı, Bağalanı ve İmamuşağı mahallelerinde evler tahliye edildi. Evlerden tahliye edilen vatandaşlar, oluşturula kriz masası tarafından ilçede bulunan otel, pansiyon ve yurtlara yerleştirildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor. 

  


- Mersin
Mersin'de iki ilçedeki yangınlar devam ediyor; havadan müdahale yeniden başladı
Mersin'de iki ilçedeki yangınlar devam ediyor; havadan müdahale yeniden başladı
Mersin'de iki ilçedeki yangınlar devam ediyor; havadan müdahale yeniden başladı
Mersin'de iki ilçedeki yangınlar devam ediyor; havadan müdahale yeniden başladı
Mersin'de iki ilçedeki yangınlar devam ediyor; havadan müdahale yeniden başladı
Mersin'de iki ilçedeki yangınlar devam ediyor; havadan müdahale yeniden başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Gümüş

Polatlı'da kışla içinde yangın çıkartmaya çalışan zanlının konutu terk etmemesine karar verildi
Polatlı'da kışla içinde yangın çıkartmaya çalışan zanlının konutu terk etmemesine karar verildi
Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor
Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor
MERSİN AYDINCIK'TAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE
MERSİN AYDINCIK'TAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Destici Ömer Halisdemir
Magazin Alişan Sezen Aksu Düm Tek Tek Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Eda Erdem Fatih Terim Hakan Reçber Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de iki ilçedeki yangınlar devam ediyor; havadan müdahale yeniden başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 08:37:25. #1.16#

title