Mersin'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Öğretmenler Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Mehmet Can Karaman, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karaman'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı, polis olayı gerçekleştirenleri bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt