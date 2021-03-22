Mersin'de iki ayrı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
22.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:12
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ayrı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ayrı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Yunus Emre Mahallesi'nde P.A. ile B.K. arasında çıkan kavgada P.A. tabancayla kavga ettiği B.K'yi vurarak yaraladı.
Yaralanan B.K, özel araçla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. P.A. olayda kullandığı tabancayla gözaltına alındı.
Diğer olay ise C.Y. ile M.S arasında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde çıkan kavgada M.S., C.Y. ye tabancayla ateş etti. Ayağından yaralanan C.Y. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kaçan M.S'yi bulmak için polis çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt