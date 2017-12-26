Mersin'de İki Askere "Kumpas" İddiası

Mersin'de iki askere, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ilişkisi ile ahlaksız tutum ve davranış gerekçelerini öne sürerek kumpas kurup ihraç edilmelerini sağlamaya çalıştığı ileri sürülen biri astsubay 6 şüpheli yakalandı.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin askeri kumpaslarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin 2 askere kumpas kurma amacıyla "hayat kadını" ayarlayıp, isimsiz ihbar göndermek suretiyle haklarında dinleme kararı aldırıp, askerlerin meslekten ihraç edilmelerini sağlamaya çalıştığı belirlendi.



Şüphelilerin iki asker hakkında FETÖ/PDY suçlamasında da bulunduğu tespit edilirken, olayla ilgili kimliği belirlenen 6 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.



Haklarında gözaltı kararı verilen biri astsubay 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.



Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.