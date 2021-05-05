Mersin'de ikametlerden hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı
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Mersin'de ikametlerden hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de ikametlerden hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Anamur ilçesinde ikametlere girerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Anamur ilçesinde ikametlere girerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ikametlerden hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu 3 ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Evlerde yapılan aramalarda 2 çalıntı kol saati ile 1 cep telefonu ele geçirildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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