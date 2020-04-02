Mersin'de ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi adreslerinde yapılacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Mersin'de ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi adreslerinde yapılacak - Haberler
Ali ihsan, Mersin, Güncel

Mersin'de ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi adreslerinde yapılacak

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında verilen hane başı 1000'er liralık yardımların yarından itibaren hak sahiplerinin adreslerine teslim edileceğini bildirdi.

02.04.2020 23:36 | Son Güncelleme: 02.04.2020 23:36
Mersin'de ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi adreslerinde yapılacak

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında verilen hane başı 1000'er liralık yardımların yarından itibaren hak sahiplerinin adreslerine teslim edileceğini bildirdi.

Vali Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yapılan 1000 liralık yardımlar, yarından itibaren kaymakamlıklar tarafından vatandaşlarımıza adreslerinde teslim edilecektir. Vatandaşlarımızın PTT şubelerine gitmelerine gerek yoktur."

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü Türk genetik bilimciden Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi Haberler
Ünlü Türk genetik bilimciden Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi
Tartışma yaratan yoğunluk görüntüleri sonrası PTT şubelerini kapattı Haberler
Tartışma yaratan yoğunluk görüntüleri sonrası PTT şubelerini kapattı
İBB'de koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Haberler
İBB'de koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Koronadan ölen annenin karnından ameliyatla alınan bebekten acı haber geldi Haberler
Koronadan ölen annenin karnından ameliyatla alınan bebekten acı haber geldi
Yurt dışında kaç Türk vatandaşı öldü? Dışişleri Bakanlığı yanıt verdi Haberler
Yurt dışında kaç Türk vatandaşı öldü? Dışişleri Bakanlığı yanıt verdi
Vali uyardı: Sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede Haberler
Vali uyardı: Sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede
'Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasını İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı yalanladı
'Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasını İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı yalanladı
Fransa'da devasa büyüklükteki meyve-sebze hali koronavirüs nedeniyle morga dönüştürülecek
Fransa'da devasa büyüklükteki meyve-sebze hali koronavirüs nedeniyle morga dönüştürülecek
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı
Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı
Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı
FETÖ ile bağlantılı 'Türkiye Gerçekleri' hesabının sahibi gözaltına alındı
FETÖ ile bağlantılı "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi gözaltına alındı
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan 'immün plazma' yöntemi için bağış çağrısı yaptı
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan "immün plazma" yöntemi için bağış çağrısı yaptı
Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir
ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir
Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü
Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü
Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim
Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı
Belediye görevlileri, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara dezenfektan püskürttü
Belediye görevlileri, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara dezenfektan püskürttü
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan Koca'ya toplantıdan 15 dakika önce verilmiş
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan Koca'ya toplantıdan 15 dakika önce verilmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Alkol almak için kaçan şahsın, temas ettiği kişiler karantinaya alındı
Alkol almak için kaçan şahsın, temas ettiği kişiler karantinaya alındı
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Mustafa Destici İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ebru Polat Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Milli Avrupa İngiltere
Şu an buradasınız: Mersin'de ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi adreslerinde yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 23:50:17. #1.14#
title