Mersin'de ihtiyaç sahipleri için "kıyafet evi" Mersin Büyükşehir Belediyesince, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirilen "kıyafet evi" projesinin ilk şubesi hizmete başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirilen "kıyafet evi" projesinin ilk şubesi hizmete başladı.

Asgari ücretin altında geliri olan ailelerin faydalanabileceği kıyafet evi Ulu Çarşı'da açıldı.

Geliri olmayan aileler, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına dilekçeyle başvurarak hizmetten faydalanabilecek.

Yaz, kış ve okul sezonu olmak üzere yılda üç kez kişi başı 3 elbise ya da ayakkabı alınabilecek.

Kaynak: AA