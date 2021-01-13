Mersin'de ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mersin'de ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği

13.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:40
Mersin'de ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği

Mersin Ticaret Borsasınca uzaktan eğitim almakta sıkıntı yaşayan öğrencilere dağıtılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 110 tablet hibe edildi.

Mersin Ticaret Borsasınca uzaktan eğitim almakta sıkıntı yaşayan öğrencilere dağıtılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 110 tablet hibe edildi.

Teslim töreninde konuşan Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince 55 ve Mersin Ticaret Borsasınca 55 olmak üzere 110 klavyeli tableti ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak için verdiklerini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da ihtiyaç sahiplerinin tespit edildiğini ve 110 çocuğun daha tabletlerle derslerini takip edebileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hadise Demet Özdemir Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Emre Taşdemir İsmail Kartal Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 14:25:16. #1.14#
title