Mersin'de ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği

Mersin Ticaret Borsasınca uzaktan eğitim almakta sıkıntı yaşayan öğrencilere dağıtılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 110 tablet hibe edildi.

Teslim töreninde konuşan Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince 55 ve Mersin Ticaret Borsasınca 55 olmak üzere 110 klavyeli tableti ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak için verdiklerini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da ihtiyaç sahiplerinin tespit edildiğini ve 110 çocuğun daha tabletlerle derslerini takip edebileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ