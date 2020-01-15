Mersin'de ihtiyaç sahibi çocuklara atkı ve bere hediye edildi

15.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:08

Mersin'in Silifke ilçesinde "Gönüllü Anneler Örüyor, Çocuklar Üşümüyor Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara atkı ve bere hediye edildi.

Silifke Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, projede bir araya gelen gönüllü anneler, çocuklar için hazırladıkları atkı ve bereleri Canbazlı İlkokulu'ndaki öğrencilere düzenlenen törenle dağıttı.

Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, yaptığı konuşmada, farkındalık oluşturmak amacıyla projeyi hazırladıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA