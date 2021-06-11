Mersin'de ihtiyaç sahibi ailelere "bebek paketi" dağıtılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de ihtiyaç sahibi ailelere "bebek paketi" dağıtılıyor

Mersin'de ihtiyaç sahibi ailelere 'bebek paketi' dağıtılıyor
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 6-12 aylık bebekler için hayata geçirilen El Bebek Gül Bebek Projesi kapsamında, 15 bin 265 aileye "bebek paketi" ulaştırıldı.

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 6-12 aylık bebekler için hayata geçirilen El Bebek Gül Bebek Projesi kapsamında, 15 bin 265 aileye "bebek paketi" ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından geçen yıl nisan ayında başlatılan proje kapsamında ailelere destek veriliyor.

TEKSİN Mersin İletişim Koordinasyon ve Analiz Merkezi'ne yapılan başvuruların değerlendirildiği projede, hizmetten yararlanmak isteyen ailelerin kriterleri listeleniyor.

İçerisinde bebek bezi, mama, şampuan ve ıslak mendilin yer aldığı bebek paketleri, koşulları sağlayan ailelerin adreslerine ulaştırılıyor.

Şu ana kadar 15 bin 265 aileye destek verilen projenin başvuruları sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğünde görevli psikolog Yalçın Tütüncüoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle başlatılan projeyle dar gelirli ailelere yardım ulaştırdıklarını belirtti.

Projenin ihtiyaç sahiplerine katkı sağladığını aktaran Tütüncüoğlu, "Özellikle emziremeyen annelerin mama ihtiyacı başta olmak üzere bebeklerin ihtiyaçlarını belirten ailelerden aldığımız olumlu geri dönüş sonrasında bunu, belli kriterler dahilinde periyodik bir yardıma dönüştürmeye karar verdik. Şubat ayından beri periyodik yardımdan faydalanan aile sayımız 683. Yeni bebek sahibi, 6 aylık bebeği olan vatandaşlarımız başvuru yaparak yararlanabilirler. Başvurdukları andan itibaren bebekleri 1 yaşını doldurana kadar periyodik yardımları gelmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Sedat Peker Bülent Turan Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tan Taşçı Şeyma Subaşı Erkan Petekkaya Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Diego Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de ihtiyaç sahibi ailelere "bebek paketi" dağıtılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 12:06:06. #1.14#

title