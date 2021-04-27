Mersin'de ihtiyaç sahibi 12 bin 304 kişiye "Halk Kart" desteği verildi
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Mersin'de ihtiyaç sahibi 12 bin 304 kişiye "Halk Kart" desteği verildi

Mersin'de ihtiyaç sahibi 12 bin 304 kişiye 'Halk Kart' desteği verildi
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'de, ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz alışveriş yapabilmesi için hayata geçirilen "Halk Kart" projesi kapsamında destek verilen kişi sayısı 12 bin 304'e ulaştı.

Mersin'de, ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz alışveriş yapabilmesi için hayata geçirilen "Halk Kart" projesi kapsamında destek verilen kişi sayısı 12 bin 304'e ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dar gelirli vatandaşların desteklenmesi için yürütülen projede çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda "Halk Kart" projesiyle destek verilen kişi sayısı 12 bin 304'e yükseldi.

Nisan ayında vatandaşların kart hesaplarına 1 milyon 612 bin 400 lira yatırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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