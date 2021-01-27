Mersin'de ihtiyaç sahibi 12 bin 222 kişiye "Halk Kart" dağıtıldı
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Mersin'de ihtiyaç sahibi 12 bin 222 kişiye "Halk Kart" dağıtıldı

27.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:30
Mersin'de ihtiyaç sahibi 12 bin 222 kişiye

Mersin'de, ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz alışveriş yapabilmesi için hayata geçirilen "Halk Kart" projesi kapsamında destek verilen kişi sayısı 12 bin 222'ye ulaştı.

Mersin'de, ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz alışveriş yapabilmesi için hayata geçirilen "Halk Kart" projesi kapsamında destek verilen kişi sayısı 12 bin 222'ye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dar gelirli vatandaşların desteklenmesi için projeler yürütülüyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen "Halk Kart" projesiyle destek verilen kişi sayısı 12 bin 222'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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