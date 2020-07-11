Mersin'de içi altın dolu çantayı çalan kadın yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, mağazada unutulan altın dolu çantayı çaldığı gerekçesiyle kadın şüpheli gözaltına alındı.
11.07.2020 15:01 | Son Güncelleme: 11.07.2020 16:23
Mersin'in Tarsus ilçesinde, mağazada unutulan altın dolu çantayı çaldığı gerekçesiyle kadın şüpheli gözaltına alındı.
Şehit Mustafa Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasına giren C.S.E. (29), içerisinde yaklaşık 130 bin liralık altın bulunan çantasını tezgahın üzerinde unuttu.
Mağazaya tekrar döndüğünde çantasını bulamayan kadın polise başvurdu.
Ekipler güvenlik kamerasından, C.S.E'nin çantasını bir kadının alışveriş poşetine koyarak uzaklaştığını belirledi.
Evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli S.K. (46), işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çanta, sahibine teslim edildi.
Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA