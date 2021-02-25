Mersin'de içerisinde iki el yazması deri kitap bulunan bronz sandık ele geçirildi
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Mersin'de içerisinde iki el yazması deri kitap bulunan bronz sandık ele geçirildi

25.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:19
Mersin'de içerisinde iki el yazması deri kitap bulunan bronz sandık ele geçirildi

Mersin'de, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bronz sandık ve içerisinde iki el yazması deri kitap ele geçirildi.

Mersin'de, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bronz sandık ve içerisinde iki el yazması deri kitap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ilçesindeki bir evde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen ürünlerin kaçakçılığının yapıldığı istihbaratı üzerine adrese operasyon düzenlendi.

Evde, içerisinde iki el yazması deri kitap olan, üzerinde insan ve hayvan figürleri ile Haç işareti bulunan bronz sandık ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Eserler de incelenmesi için Mersin Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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