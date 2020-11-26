İç çamaşırı ve sırt çantasında uyuşturucu bulunan iki kişi tutuklandı
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İç çamaşırı ve sırt çantasında uyuşturucu bulunan iki kişi tutuklandı

26.11.2020 13:19 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:50

Mersin'de, iç çamaşırı ve sırt çantasında 760 gram esrar bulunan iki zanlı tutuklandı.

Mersin'de, iç çamaşırı ve sırt çantasında 760 gram esrar bulunan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine bir şehirler arası yolcu otobüsünü takibe aldı.

Kent girişinde durdurulan otobüsteki iki kişiden şüphelenen ekipler, Ö.D'nin sırt çantasında 415 gram esrar ele geçirdi. M.O'nun da iç çamaşırına gizlediği poşette 345 gram esrar bulundu.

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Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İç çamaşırı ve sırt çantasında uyuşturucu bulunan iki kişi tutuklandı
İç çamaşırı ve sırt çantasında uyuşturucu bulunan iki kişi tutuklandı
İç çamaşırı ve sırt çantasında uyuşturucu bulunan iki kişi tutuklandı
İç çamaşırı ve sırt çantasında uyuşturucu bulunan iki kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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