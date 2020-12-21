Mersin'de Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili gözaltı
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Mersin'de Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili gözaltı

21.12.2020 18:29 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:29
Mersin'de Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili gözaltı

Mersin'de sosyal medya üzerinden İslam'a ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli videolarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de sosyal medya üzerinden İslam'a ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli videolarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyen F.K, İslam ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren videolarının montaj olduğunu öne sürdü.

Basın açıklamasının ardından F.K, cemiyet önüne gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) dün yapılan açıklamada, sosyal medyada Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli söylemlerin bulunduğu videonun 2017 yılına ait olduğu, videodaki F.K. isimli kişi hakkında adli işlem yapıldığının tespit edildiği bildirilmişti. Açıklamada, "Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Twitter isimli sosyal medya platformunda birçok hesap tarafından paylaşılan ve halkımız nezdinde infial oluşturan Peygamber Efendimize hakaret içerikli söylemlerin bulunduğu videonun 2017 yılı içinde çekilmiş olduğu ve videodaki F.K. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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