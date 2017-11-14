Mersin'de Hortum Seralara Zarar Verdi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan hortumda yaklaşık 20 dönüm muz serası zarar gördü.



Çubukkoyağı Mahallesi'nde denizde oluşan hortumun karada da etkili olmasıyla bölgedeki bazı seralar tamamen yıkıldı, bazılarında ise hasar oluştu.



Üreticiler, yıkılan seralardaki olgunlaşan muzları toplamaya çalıştı.



Seralarının sigortasız olduğunu belirten bazı üreticiler, destek bekledikleri belirtti.



Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı da hortumdan zarar gören üreticilere ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.