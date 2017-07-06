Mersin'de "Horoz Dövüşü" Operasyonu

Mersin'de Akdeniz ilçesinde horoz dövüşü yaptıran 1 kişi ile bahis oynandığı tespit edilen 32 kişi hakkında işlem yapıldı, 26 horoza el konuldu.



Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Üç Ocak Mahallesi'ndeki bir iş hanında horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarını aldı.



Ekiplerin düzenlediği operasyonda, çevresinde seyirci tribünlerinin olduğu ring haline dönüştürülmüş bir alanın içerisinde dövüştürülen horozlar üzerinden bahse girilerek kumar oynandığı tespit edildi.



Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bahis oynadığı tespit edilen 32 kişiye Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplam 7 bin 264 lira idari para cezası uygulandı.



Zabıta ekiplerince mühürlenen iş yerindeki 26 horoz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı Hayvan Barınağı görevlilerine teslim edildi.