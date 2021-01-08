Mersin'de, hızar atölyesinde çıkan yangın korkuttu
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Mersin'de, hızar atölyesinde çıkan yangın korkuttu

08.01.2021 23:59 | Son Güncelleme: 09.01.2021 00:03
Mersin'de, hızar atölyesinde çıkan yangın korkuttu

MERSİN'de, bir hızar atölyesinde çıkan ve çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

MERSİN'de, bir hızar atölyesinde çıkan ve çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Merkez Toroslar ilçesine bağlı Toroslar Mahallesi'ndeki bir hızar atölyesinde, henüz bilinmeyen nedenle akşam saatlerinde yangın çıktı. Yanıcı maddelerin fazla olması nedeniyle hızla büyüyen alevleri görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Geceyi gündüze çeviren alevlere müdahale eden ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda yangını söndürmeyi başardı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Mersin'de, hızar atölyesinde çıkan yangın korkuttu
Mersin'de, hızar atölyesinde çıkan yangın korkuttu
Mersin'de, hızar atölyesinde çıkan yangın korkuttu
Mersin'de, hızar atölyesinde çıkan yangın korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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