Mersin'de hız sınırını aşan 133 sürücüye para cezası kesildi

Mersin'de, polis ekiplerince 2 günlük denetimlerde hız sınırını aştığı belirlenen 133 sürücüye para cezası uygulandı.

Mersin'de, polis ekiplerince 2 günlük denetimlerde hız sınırını aştığı belirlenen 133 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarını önlemek, sürücü ve yolcuların güvenliğini arttırmak, aşırı hızla etkin olarak mücadele edilmesi ve sürücülerin belirlenmiş olan azami hız sınırlarına uyma alışkanlığı kazandırılmasına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde eş zamanlı yapılan 2 günlük uygulamada çok sayıda araç kontrol edildi.

Denetimlerde, hız sınırını aşarak radara yakalanan 133 araç sürücüsüne para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci