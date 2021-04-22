Mersin'de hız denetiminde 195 sürücüye para cezası kesildi

Mersin'de Avrupa Karayolları Polis Ağı (RoadPOL) hız denetiminde çeşitli ihlalleri nedeniyle 195 sürücüye para cezası uygulandı.

Mersin'de Avrupa Karayolları Polis Ağı (RoadPOL) hız denetiminde çeşitli ihlalleri nedeniyle 195 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarını önlemek, sürücü ve yolcuların güvenliğini arttırmak, aşırı hızla etkin olarak mücadele edilmesi ve sürücülere belirlenmiş azami hız sınırlarına uyma alışkanlığı kazandırılmasına yönelik RoadPOL hız denetimi gerçekleştirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde 293 araç kontrol edildi.

Ekiplerin 195 sürücüye çeşitli kural ihlallerinden idari para cezası uyguladığı denetimlerde bir araç da trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci