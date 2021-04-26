Mersin'de hız denetimi
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Mersin'de hız denetimi

Mersin'de hız denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'de Avrupa Karayolları Polis Ağı (RoadPOL) hız denetiminde çeşitli ihlallerde bulunan 195 sürücüye para cezası kesildi.

Mersin'de Avrupa Karayolları Polis Ağı (RoadPOL) hız denetiminde çeşitli ihlallerde bulunan 195 sürücüye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamaya göre, trafik kazalarını önlemek, sürücü ve yolcuların güvenliğini arttırmak, aşırı hızla etkin olarak mücadele edilmesi ve sürücülere belirlenmiş azami hız sınırlarına uyma alışkanlığı kazandırılmasına yönelik RoadPOL hız denetimi gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde, 293 araç kontrol edilirken, çeşitli ihlallerde bulunan 195 sürücüye para cezası uygulandı.

Ekipler, ayrıca eksikleri bulunan 1 aracı da trafikten men etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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