Mersin'de hırsızlık zanlısı yakalandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde son 3 günde 7 farklı adreste hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde son 3 günde 7 farklı adreste hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde 3 gün içinde 7 adreste hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekiplerin çalışmasıyla şüpheli Suriye uyruklu O.I. (28), yakalandı.
Zanlı, işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.