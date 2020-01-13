Mersin'de hırsızlık zanlısı yakalandı
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Mersin'de hırsızlık zanlısı yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde son 3 günde 7 farklı adreste hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı.

13.01.2020 19:26 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:20
Mersin'de hırsızlık zanlısı yakalandı

'in ilçesinde son 3 günde 7 farklı adreste hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Asayiş Büro ekipleri, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde 3 gün içinde 7 adreste hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekiplerin çalışmasıyla şüpheli Suriye uyruklu O.I. (28), yakalandı.

Zanlı, işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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