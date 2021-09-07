Mersin'de hırsızlık zanlısı güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı

Mersin'de 3 adresten çeşitli miktarda ziynet eşyası, cep telefonu, tablet ve saat çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen zanlı yakalandı.

Mersin'de 3 adresten çeşitli miktarda ziynet eşyası, cep telefonu, tablet ve saat çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşayan Z.K'nin iş yerinden 30 tablet, K.S'nin evinden 2 telefon, O.D'nin iş yerinden cep telefonu, kol saati ve üzerinde pırlanta taşı olan 16 altın yüzüğün çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Hırsızlığın gerçekleştirildiği 3 adrese yakın yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, zanlının E.E. olduğunu tespit etti.

Şüpheli E.E, ekiplerin operasyonuyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekipler tarafından bulunan çalıntı eşyaların bir kısmı sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan, zanlının O.D'nin iş yerinden ve K.S'nin evinden hırsızlık yapması güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci