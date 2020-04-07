Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı Mersin'in Tarsus ilçesinde bir depoda meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir depoda meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sera teli ve traktör aküsünün çalındığı deponun çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği tespit edildikten sonra yakalanan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kaynak: AA