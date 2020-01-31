Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı
Haberler » Güncel » Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı - Haber

Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı

Mersin'de, jandarma ekiplerince hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişiden ikisi cezaevine gönderildi.

31.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:28
Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı

'de, ekiplerince hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişiden ikisi cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçesi kırsalındaki devriye gezen ekipler, park halindeki bir aracın yakınındaki 3 kişiyi şüphe üzerine sorguladı.

Zanlılar, bir araçtaki ağaç motoru, çim biçme makinesi ve ev eşyalarını çalmak istediklerine yönelik ifadeleri üzerine adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan ikisi tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler