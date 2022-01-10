Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından çalışma başlatıldı.

Kimlik bilgileri tespit edilen 6 zanlı, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA - Son Dakika Haberleri

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