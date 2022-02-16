Mersin'de hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler
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Mersin'de hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

AA, Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'de hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde ev, iş yeri ve okullardan hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde ev, iş yeri ve okullardan hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehit Kerim Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekiplerini gören bir kişi, kaçmaya çalıştı.

Kovalamaca sonucu yakalanan S.A.Ç, gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelinin, 6 iş yeri, 2 okul, bir ev ile Kadın Üretici Pazarı'nda meydana gelen hırsızlık olaylarının zanlısı olduğu tespit edildi.

S.A.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

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