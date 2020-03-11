Mersin'de hırsızlık operasyonları
Mersin'de son bir haftada düzenlenen hırsızlık operasyonlarında 1 şüpheli yakalandı.
11.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:28
Mersin'de son bir haftada düzenlenen hırsızlık operasyonlarında 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 3 iş yeri, 1 kurumdan, 1 açıktan, 1 evden hırsızlık ve 2 güveni kötüye kullanma yoluyla hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda, 1 jeneratör, 1 cep telefonu ve 14 kasa portakal ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.
Ekiplerin bir hafta içerisinde düzenlediği operasyonlarda, 1 hırsızlık zanlısı suçüstü yakalanarak göz altına alındı.
Kaynak: AA