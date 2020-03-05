Mersin'de hırsızlık operasyonları

05.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:06

Mersin'de son bir haftada düzenlenen hırsızlık operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2 iş yeri ve kurumdan hırsızlık, 3 açıktan hırsızlık, 1 evden hırsızlık, 1 oto hırsızlığı, 1 bisiklet ve motosiklet hırsızlığı ile 1 gasp olayının aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin bir hafta boyunca düzenlediği operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA