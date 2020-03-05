Mersin'de hırsızlık operasyonları
Mersin'de son bir haftada düzenlenen hırsızlık operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de son bir haftada düzenlenen hırsızlık operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2 iş yeri ve kurumdan hırsızlık, 3 açıktan hırsızlık, 1 evden hırsızlık, 1 oto hırsızlığı, 1 bisiklet ve motosiklet hırsızlığı ile 1 gasp olayının aydınlatılması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerin bir hafta boyunca düzenlediği operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA