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Mersin'de hırsızlık olayları yüzde 50 azaldı

Mersin'de hırsızlık olayları yüzde 50 azaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarla hırsızlık olayları yüzde 50 oranında azaldı.

MERSİN (İHA) - Mersin'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarla hırsızlık olayları yüzde 50 oranında azaldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmaların meyveleri alınmaya başlandı. 2021 yılının ilk 11 ayında 2 bin 167 hırsızlık şüphelisi hakkında adli işlem yapan ekipler, şüpheli şahıslardan ele geçirilen ziynet eşyaları, cep telefonları, paralar ve elektronik eşyaları sahiplerine teslim etti. Ekiplerin il merkezinde yaptığı çalışmalarla hırsızlık olayları önceki yıllara göre yüzde 50 oranında azaldı.

Suçun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasında Mersin'de bulunan KGYS ve PTS gibi sistemlerin etkin bir şekilde kullanılması, ekiplerin olay yeri ile sınırlı kalmadan şüpheli şahısların olay yerlerine geliş gidiş güzergahlarında da çalışmalar yapmaları, suç bölgelerinin tespitinin yapılarak önleyici tedbirlerin alınması oranların düşmesinde etkili oldu. - MERSİN

Mersin'de hırsızlık olayları yüzde 50 azaldı

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