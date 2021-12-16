MERSİN'DE HIRSIZLIK OLAYLARI AYDINLATILIYOR

MERSİN'de Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından evden ve iş yerinden hırsızlık olaylarının aydınlatılmasındaki oran yüzde 50'nin üzerine çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, kent merkezinden son yıllarda hırsızlık olaylarında yaklaşık yüzde 50 oranında azalış meydana geldi. 11 aylık dönemde hırsızlık olayına karışan 2 bin 167 şüpheli hakkında gerekli adli işlem yapıldı. Şüphelilerden ele geçirilen ziynet eşyaları, cep telefonları, paralar ve elektronik eşyalar sahiplerine teslim edildi.