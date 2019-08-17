Mersin'de hırsızlık iddiası

17.08.2019 11:05

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinden iç çamaşırı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi'ndeki bir iç çamaşırı dükkanının sahibi, müşteri gibi gelen iki kişinin hırsızlık yaptıklarını iddia ederek polise başvurdu.

Olay yerine gelen ekipler, 4 parça iç çamaşırı çaldıkları ileri sürülen N.E.İ (29) ve kız kardeşini gözaltına aldı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA