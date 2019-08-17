Mersin'de hırsızlık iddiası
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinden iç çamaşırı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinden iç çamaşırı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi'ndeki bir iç çamaşırı dükkanının sahibi, müşteri gibi gelen iki kişinin hırsızlık yaptıklarını iddia ederek polise başvurdu.
Olay yerine gelen ekipler, 4 parça iç çamaşırı çaldıkları ileri sürülen N.E.İ (29) ve kız kardeşini gözaltına aldı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.