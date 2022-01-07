Mersin'de hırsızların yeni hedefi mezarlık tuvaletleri oldu - Haberler
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Mersin'de hırsızların yeni hedefi mezarlık tuvaletleri oldu

Mersin'de hırsızların yeni hedefi mezarlık tuvaletleri oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de Çiftlikköy Mezarlığından bulunan tuvaletlerin kapı ve iç tefrişat malzemeleri çalındı.

Mersin'de Çiftlikköy Mezarlığından bulunan tuvaletlerin kapı ve iç tefrişat malzemeleri çalındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte vatandaşlar için inşa edilen tesislere yapılan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Yenişehir ilçesinde bulunan Çiftlikköy Mezarlığındaki tuvaletler hırsızların yeni hedefi oldu. Vatandaşların kullanımı için Çiftlikköy Mezarlığına kısa süre önce inşa edilen tesiste bulunan tuvaletlerin kapıları hırsızlar tarafından çalındı. Erkek, kadın ve engelli tuvaletinin olduğu tesise akşam saatlerinde girdikleri tahmin edilen hırsızlar, 5 kapıyı, tuvaletlerin içinde yer alan 4 bataryayı ve 3 el kurutma makinesini çaldı. Tuvaleti kullanılamaz hale getiren şahıslar kayıplara karıştı.

Gerekli yasal süreç başlatıldı

Sabah saatlerinde rutin denetimini yapan personelin hırsızlığı fark ederek ihbar etmesi üzerine gerekli yasal süreç başlatıldı. İnceleme için polisler ve olay yeri ekipleri gelirken, Büyükşehir Belediyesi tuvaletlerin yenilenmesi için çalışmalara başladı.

Mezarlıklar Dairesi Mezarlıklar, Cenaze ve Defin Hizmetleri Şube Müdürü Murat Namlı, gerekli yasal incelemelerin başlatıldığını belirterek, "Personelimiz sabah geldiğinde yaptığı kontroller neticesinde 5 adet kapımızın, 4 adet bataryamızın, 3 adet de el kurutma makinemizin hırsızlar tarafından çalındığını tespit etmiş. İlgili karakola müracaat ettik. Polisler gerekli incelemeleri yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri de incelemelerini tamamladılar. Gerekli yasal işlemleri başlattık" dedi. - MERSİN

Mersin'de hırsızların yeni hedefi mezarlık tuvaletleri oldu

Mersin'de hırsızların yeni hedefi mezarlık tuvaletleri oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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