Mersin'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesinde evinde ve bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde evinde ve bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde bir şüphelinin evinde ve bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı.
Adrese düzenlenen operasyonda 12 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal