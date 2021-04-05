Mersin'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Mersin'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde evinde ve bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde evinde ve bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde bir şüphelinin evinde ve bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı.

Adrese düzenlenen operasyonda 12 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Hulusi Akar Meral Akşener Alparslan Türkeş
Magazin Demet Akalın Armağan Çağlayan İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Diego Yılmaz Vural Sergen Yalçın Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mersin'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 11:57:41. #1.15#
title