Mersin'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol açıldı

ÇAMLIYAYLA, MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Darıpınarı ve Korucak mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan yol aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelandan dolayı ulaşıma kapandı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu yolu ulaşıma açtı.