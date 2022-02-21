Mersin'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol açıldı - Haberler
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Mersin'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol açıldı

AA, Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol açıldı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol açıldı.

ÇAMLIYAYLA, MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Darıpınarı ve Korucak mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan yol aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelandan dolayı ulaşıma kapandı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu yolu ulaşıma açtı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Çamlıyayla, Mersin, Güncel, Haberler

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