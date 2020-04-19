Mersin'de her gün 4 bin gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor Mersin Büyükşehir Belediyesince, her gün 4 bin gıda kolisinin 13 ilçede ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, her gün 4 bin gıda kolisinin 13 ilçede ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle evde kalmak zorunda olan vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntıları hafifletmek için Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket edilerek 13 ilçede gıda seferberliği yürütülüyor.

Bu kapsamda, kent genelinde özellikle dezavantajlı mahallelerde yaşayanlarla birlikte bütün vatandaşların taleplerini yerine getirmeye özen gösteren Mersin Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı 150 bin gıda kolisiyle Anamur'dan Tarsus'a kadar hizmet ulaştırıyor. Vatandaşlar için büyük bir titizlikle hazırlanan gıda kolilerinde mercimekten pirince, yağdan zeytine, çaydan toz şekere kadar kuru gıdalar bulunuyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, korona virüsün Türkiye'de etkilerini gösterdiği 16 Mart'tan itibaren konuyla ilgili kriz merkezi oluşturduklarını hatırlattı. Hem kriz merkezine gelen datalar hem de mahalle muhtarlarından alınan veriler doğrultusunda, il genelinde bir liste hazırladıklarını ifade eden Gökayaz, ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştıklarını vurguladı. Gökayaz, "Bu sürecin bir sağlık boyutu var, bir de sosyal hizmetlerle ilgili farklı bir boyutu var. İnsanlar evlerinde kaldıkları için hem ekonomik hem de daha farklı sebeplerden dolayı gıda temini konusunda bir takım güçlükler yaşadılar ve hala da yaşıyorlar. Şu anda 150 binin üzerinde gıda paketini hazırlıyoruz. İl genelinde Anamur'dan Tarsus'a kadar bütün bölgelerde gıda kolilerinin dağıtımına başlıyoruz" dedi.

Günlük 4 bin adet gıda kolisi hazırlanarak, ihtiyaç sahipleriyle buluşturulacağını ifade eden Gökayaz, "4 merkez ilçede Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, diğer ilçelerimizde de Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda dağıtımlar gerçekleştirilecek" ifadelerine yer verdi. - MERSİN

Kaynak: İHA