Mersin'de hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adana-Niğde istikametinde ilerleyen 63641 sefer sayılı yük treni, Yenice Mahallesi Yunacık bölgesinde hemzemin geçide kontrolsüz giren M.E. yönetimindeki 63 B 4554 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, sürücü ve beraberindeki Z.E, B.E. ile K.B.E. yaralandı.
Yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.