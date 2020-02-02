Mersin'de hemzemin geçitte kaza: 1 ölü
Mersin'in Akdeniz ilçesinde hemzemin geçitte tren çekicisinin çarptığı kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
02.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:28
Mersin'in Akdeniz ilçesinde hemzemin geçitte tren çekicisinin çarptığı kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Mersin'den Adana istikametine giden tren çekicisi, Bağcılar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Köksal Karabulut yönetimindeki 33 CAT 69 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, sürücü Karabulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: AA