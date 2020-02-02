Mersin'de hemzemin geçitte kaza: 1 ölü
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Mersin'de hemzemin geçitte kaza: 1 ölü

Mersin'in Akdeniz ilçesinde hemzemin geçitte tren çekicisinin çarptığı kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

02.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:28
Mersin'de hemzemin geçitte kaza: 1 ölü

'in Akdeniz ilçesinde hemzemin geçitte tren çekicisinin çarptığı kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'den istikametine giden tren çekicisi, Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Köksal Karabulut yönetimindeki 33 CAT 69 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, sürücü Karabulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: AA
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