Mersin'de hayvanlarına yem ulaştıramayan Yörüklere yardım eli uzandı Mersin'in Erdemli ilçesinde yağışların yüksek kesimlerdeki yolları kapaması nedeniyle hayvanlarına yem götüremeyen Yörüklere, yardım eli uzandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yağışların yüksek kesimlerdeki yolları kapaması nedeniyle hayvanlarına yem götüremeyen Yörüklere, yardım eli uzandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Toros Mahallesi'nin kırsal bölgelerinde hayvancılıkla uğraşan Yörükler, kapanan yollardan dolayı yaşadıkları sıkıntıları belediye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye ulaşan ekipler yaptıkları çalışma sonucunda yolları ulaşıma açtı. Bu sayede Yörükler koyun ve kuzularına yem ulaştırmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İbrahim Çoban, süreç içerisinde 400 hayvanına yem ulaştırmakta sıkıntı çektiğini belirtti.

Kendi imkanlarıyla hayvanlarına ulaşmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını aktaran Çoban, "Biz buradan bir kilometreyi aşan mesafede hayvanlar açlıktan ölmesin diye sırtımızda yem taşıdık ama olmadı. Büyükşehir Belediyesini aradık, sağ olsunlar ellerinde ne imkan varsa seferber edip iş makinelerini buraya gönderdiler." ifadesini kullandı.

Toros Mahalle Muhtarı Mehmet Şavk da bölgede çalışma yapan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA