Mersin'de hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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Mersin'de hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Mersin'de hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Arıklı Mahallesi'ndeki bir ahırdan 16 küçükbaş hayvan çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Özel ekibin yaptığı çalışma sonucunda 16 küçükbaş hayvan satılmak üzere götürüldüğü Adana'da bulundu.

Çalınan hayvanlar sahibine teslim edildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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