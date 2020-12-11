Mersin'de hayırsever iş adamının yaptıracağı okul için protokol imzalandı
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Mersin'de hayırsever iş adamının yaptıracağı okul için protokol imzalandı

11.12.2020 17:55 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:58
Mersin'de hayırsever iş adamının yaptıracağı okul için protokol imzalandı

Mersin'de hayırsever iş adamı tarafından yaptırılacak 24 derslikli okul için protokol imzalandı.

Mersin'de hayırsever iş adamı tarafından yaptırılacak 24 derslikli okul için protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, iş adamı Abdülkadir Gürüz tarafından Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde yapılması planlanan okul için valilik toplantı salonunda protokol imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Valisi Ali İhsan Su, eğitime verdikleri destekten dolayı Gürüz ve ailesine teşekkür ederek, bu okulda yetişecek öğrencilerin Türkiye'nin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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