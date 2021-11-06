Mersin'de havalandırma penceresinden düşen altınlar oltayla çıkarıldı - Haberler
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Mersin'de havalandırma penceresinden düşen altınlar oltayla çıkarıldı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Mersin'de havalandırma penceresinden düşen altınlar oltayla çıkarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, banyonun havalandırma penceresinden düşen ve oltayla çıkarılan altınlar sahibine teslim edildi.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, banyonun havalandırma penceresinden düşen ve oltayla çıkarılan altınlar sahibine teslim edildi.

Tömük Mahallesi'nde yaşayan Necla Bilici (48), eşi Abdurrahman Bilici (67) ile birikimleri olan 5 Cumhuriyet altını ve 2 yüzüğü hırsızlık olaylarından korumak amacıyla evlerindeki banyonun havalandırma penceresine koymak istedi.

Bu sırada poşet içerisinde bulunan altınlar, havalandırma penceresinden boşluğa düştü.

İhbar üzerine eve yönlendirilen Erdemli Belediyesi ekipleri altınların yerini belirledi.

Oltayla altınları alan ekipler, duvarda bir delik açarak ziynet eşyalarını buradan çıkardı.

Altınlarına kavuşan çift, ekiplere teşekkür etti.

Mersin'de havalandırma penceresinden düşen altınlar oltayla çıkarıldı

Mersin'de havalandırma penceresinden düşen altınlar oltayla çıkarıldı

Mersin'de havalandırma penceresinden düşen altınlar oltayla çıkarıldı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri
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